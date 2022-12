CONCERT : MADEMOISELLE K + BAD BAD BIRD Parthenay, 14 janvier 2023, Parthenay OT Gâtine .

CONCERT : MADEMOISELLE K + BAD BAD BIRD

15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

2023-01-14 20:30:00 – 2023-01-14 23:59:00

Parthenay

Deux-Sèvres

18 20 EUR Histoire de sexisme malheureusement banale pour Katerine Gierak, tête pensante et musicale du groupe Mademoiselle K (c’est évidemment elle) : arrivée sur la scène rock au début des années 2000, elle ne cesse d’entendre « qu’elle joue bien de la guitare… pour une

fille. » Sans esprit de vengeance mais poussée par l’envie d’en découdre quand même, Mademoiselle K sort un premier album Ça Me Vexe qui l’impose déjà. Le deuxième, Jamais la paix, est nommé aux Victoires de la musique comme meilleur album de rock, en 2009.

Après Jouer dehors, elle décide de sortir un album anglais malgré la menace de sa maison de disque qui refuserait de la suivre.

Puis, nouvel album pour le 14 octobre 2022 et nouvelle tournée sur toute la saison 22-23.

Histoire de sexisme malheureusement banale pour Katerine Gierak, tête pensante et musicale du groupe Mademoiselle K (c’est évidemment elle) : arrivée sur la scène rock au début des années 2000, elle ne cesse d’entendre « qu’elle joue bien de la guitare… pour une

fille. » Sans esprit de vengeance mais poussée par l’envie d’en découdre quand même, Mademoiselle K sort un premier album Ça Me Vexe qui l’impose déjà. Le deuxième, Jamais la paix, est nommé aux Victoires de la musique comme meilleur album de rock, en 2009.

Après Jouer dehors, elle décide de sortir un album anglais malgré la menace de sa maison de disque qui refuserait de la suivre.

Puis, nouvel album pour le 14 octobre 2022 et nouvelle tournée sur toute la saison 22-23.

+33 054994481 Salle Diff’art

Salle Diff’Art

Parthenay

dernière mise à jour : 2022-12-16 par OT Gâtine