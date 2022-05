CONCERT – Madeleine Cazenave & Rouge | Château des Bretonnières Erbrée Erbrée Catégories d’évènement: Erbrée

Erbrée Ille-et-Vilaine Erbrée Dans le cadre de l’exposition “Femmes Éternelles” au Château des Bretonnières à Erbrée, plongez dans l’univers envoûtant de la pianiste compositrice Madeleine Cazenave, accompagnée par Sylvain Didou (Contrebasse) et Boris Louvel (batterie), deux rêveurs définitifs. Rouge fut leur premier concert avec Thélème. Entre deux orages, à la lueur des bougies, nous avions été envoûtés par les notes douces et puissantes de Madeleine Cazenave, les harmonieuses vibrations de ce trio complice. Après une tournée dans toute la France avec Derrière les paupières, leur premier album, Rouge revient dans la cour du château des Bretonnières, avec son second opus. Concert sous les étoiles, à partir de 20h30

Tarifs: 16€

Billets réservables auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré Erbrée

