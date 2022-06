Concert « Made in France (?!?) Ouroux-en-Morvan, 5 août 2022, Ouroux-en-Morvan.

Concert « Made in France (?!?)

La Métairie Savelot Ouroux-en-Morvan Nièvre Savelot La Métairie

2022-08-05 – 2022-08-05

Savelot La Métairie

Ouroux-en-Morvan

Nièvre

Ouroux-en-Morvan

Lully, Glück, Berlioz, Fauré, Debussy, Offenbach… mais aussi Victor Hugo,Prévert, Boris Vian…Kosma et Gaby Verlor…

Belinda Kunz, mezzo-soprano, Marcus Price, piano

De Lully à la chanson française, une promenade à travers les siècles dans le répertoire musical et poétique « Made in France », promenade où l’on ne manque pas de découvrir des compositeurs français friands d’influences étrangères et de « à la manière de… » et quelques avatars surprenants. France terre d’accueil… depuis toujours…

Le concert sera précédé d’un atelier vocal instantané proposé au public et suivi d’un échange avec les artistes.

www.belindakunz.com

http://www.operavoyageur.fr/

