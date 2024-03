Concert Madame Rouge & Naphatline salle des fêtes, Virelade Virelade, vendredi 5 avril 2024.

Début : 2024-04-05 20:00

Fin : 2024-04-05 23:30

Le groupe Madame Rouge est de retour sur Virelade avec, en 1er partie, le duo Naphtaline, le vendredi 5 avril à 20 h à la salle des fêtes de Virelade.

Ils ont tellement aimé le festival Musica Vir’Live, où ils se sont produits à la dernière édition, que le groupe MADAME ROUGE souhaite le soutenir à travers ce concert.

Tous les bénéfices seront reversés pour l’édition 2024 du Festival.

Mais qui sont les artistes qui vont se produire sur la scène de Virelade ?

MADAME ROUGE est un groupe de cover basé en Nouvelle Aquitaine spécialisé dans les répertoires populaires des années 80 et 90 qu’ils réarrangent avec énergie et humour dans des medleys personnels ! Depuis 2017, ces amis de 20 ans sont devenus des habitués des grands rdvs musicaux populaires du grand Sud Ouest avec plus de 100 concerts par an et un public fidèle de plus en plus nombreux !

NAPHTALINE est un duo local. Viens découvrir leurs compositions folk, pop éléctro, rock mêlant douceur et riff ravageur, sur des textes en français.

Au programme :

20 h 00 – ouverture des portes et de la buvette

20 h 30 – concert Naphtaline

21 h 00 – concert Madame Rouge

Entrée : 10 € et gratuit pour les enfants de – de 12 ans (inclus) – Sur place ou en pré-vente sur le site internet

Salle des fêtes de Virelade, place de la Halle

Buvette sur place

salle des fêtes, Virelade place de la Halle 33720 Virelade Virelade 33720 Gironde