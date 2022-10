Concert Madame Monsieur Beaune, 9 décembre 2022, Beaune.

Concert Madame Monsieur

19 Rue Poterne Beaune Cte-d’Or

2022-12-09 – 2022-12-09

Beaune

Cte-d’Or

12 12 EUR Madame Monsieur est un duo français de pop. À deux pour regarder le monde, mieux le voir et l’entendre, absorber le mouvement et en faire des chansons.

Emilie et Jean Karl ne savent faire que ça : raconter des histoires, réelles ou inventées, mais des histoires qui

touchent au cœur.

À découvrir, à Beaune, sur la scène de la Lanterne Magique le vendredi 9 décembre à 20h00 !

C’est lors de l’Eurovision 2018 que le groupe gagne en notoriété.

C’est même eux qui ont, pour l’Eurovision 2019, collaboré avec Bilal Hassani pour l’écriture de son morceaux « Roi ».

Après les succès des albums Vue d’ici en 2018, puis Tandem en 2020, album collaboratif ressemblant des talents de tous horizons comme Black M, Slimane, Amir… Madame Monsieur travaille sur un nouvel album, dont le titre Les autres on verra est déjà disponible. « Chanson qui parle de belly dance, de camping sauvage, de solex et d’un peu plus d’instinct que d’Insta ».

Leurs concerts sont l’occasion de passer un moment agréable où la musique est omniprésente et la bonne humeur est au rendez-vous.

communication@mairie-beaune.fr +33 3 80 24 57 75

Beaune

dernière mise à jour : 2022-10-18 par