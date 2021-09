Combres Combres COMBRES, Eure-et-Loir Concert Madame BLUE Combres Combres Catégories d’évènement: COMBRES

Eure-et-Loir

Concert Madame BLUE Combres, 2 octobre 2021, Combres. Concert Madame BLUE 2021-10-02 21:20:00 – 2021-10-02

Combres Eure-et-Loir Combres Laissez-vous tenter par le concert de Madame Blue, de la french soul à consommer sans modération ! +33 4 74 64 14 42 https://madameblue28.wixsite.com/website-1 Madame Blue dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: COMBRES, Eure-et-Loir Autres Lieu Combres Adresse Ville Combres lieuville 48.32562#1.06486