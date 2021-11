Avermes Avermes Allier, Avermes Concert Madamascar Avermes Avermes Catégories d’évènement: Allier

Avermes

Concert Madamascar Avermes, 20 novembre 2021, Avermes. Concert Madamascar ZAC les portes de l’Allier Les Potes de l’Allier Avermes

2021-11-20 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-20 ZAC les portes de l’Allier Les Potes de l’Allier

Avermes Allier Madamascar (groupe de Folk)

Bières, vins, Bandeja, tapas, pintxos, planches à partager, frites…

Concert GRATUIT

❌PAS DE RÉSERVATION

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE +33 4 70 46 22 46 https://lpdla.smartdev.fr/ ZAC les portes de l’Allier Les Potes de l’Allier Avermes

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Avermes Autres Lieu Avermes Adresse ZAC les portes de l'Allier Les Potes de l'Allier Ville Avermes lieuville ZAC les portes de l'Allier Les Potes de l'Allier Avermes