Concert “MADAM” – salle Open Flers, 9 juin 2022, Flers.

Concert “MADAM” – salle Open OPEN Flers 39, bis rue de la Republique Flers

2022-06-09 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-09 22:30:00 22:30:00 OPEN Flers 39, bis rue de la Republique

Flers Orne

MADAM (Rock)

“On aime le fait que les gens viennent voir un groupe dont ils n’ont jamais entendu parler, et repartent en nous idsnat qu’ils ne s’attendaient pas à se prendre autant d’énergie dans la gueule.

On aime ce qu’on fait, et on le fait avec nos putains de tripes. Ce qu’on veut, c’est que les gens sentent ça, et qu’ils voient le plaisir qu’on a à monter sur scène, à ressortir moites de sueur, la bouche pâteuse, avec une seule envie “recommencer”.

“Héritières de la hargne féminine bravache et altière des Runaways ou de L7, traversée par le groove musclé de Queens of the Stone Age, les brûlots de Madam sont également portés par des guitares rageuses, une rythmique qui ne fait pas de prisonnier et un chant hiératique et sûr de son fait. Non, les quatre filles ne font pas dans la dentelle – dans l’arsenic, en revanche.”

MADAM (Rock)

“On aime le fait que les gens viennent voir un groupe dont ils n’ont jamais entendu parler, et repartent en nous idsnat qu’ils ne s’attendaient pas à se prendre autant d’énergie dans la gueule.

On aime ce qu’on fait, et on le fait…

loone8@me.com +33 2 02 33 65 32

MADAM (Rock)

“On aime le fait que les gens viennent voir un groupe dont ils n’ont jamais entendu parler, et repartent en nous idsnat qu’ils ne s’attendaient pas à se prendre autant d’énergie dans la gueule.

On aime ce qu’on fait, et on le fait avec nos putains de tripes. Ce qu’on veut, c’est que les gens sentent ça, et qu’ils voient le plaisir qu’on a à monter sur scène, à ressortir moites de sueur, la bouche pâteuse, avec une seule envie “recommencer”.

“Héritières de la hargne féminine bravache et altière des Runaways ou de L7, traversée par le groove musclé de Queens of the Stone Age, les brûlots de Madam sont également portés par des guitares rageuses, une rythmique qui ne fait pas de prisonnier et un chant hiératique et sûr de son fait. Non, les quatre filles ne font pas dans la dentelle – dans l’arsenic, en revanche.”

OPEN Flers 39, bis rue de la Republique Flers

dernière mise à jour : 2022-05-20 par