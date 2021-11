Concert : Mad Foxes Grandfontaine, 11 novembre 2021, Grandfontaine.

Concert : Mad Foxes Grandfontaine

2021-11-11 19:00:00 – 2021-11-11

Grandfontaine 67130 Grandfontaine

Mad Foxes tient à la fois du flegme de la scène post-punk anglaise et de la spontanéité du grunge de Seattle. Un propos intense & incandescent, un amour indélébile notamment porté à Slaves, All Them Witches et Shame.

+33 6 63 07 64 94

