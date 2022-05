Concert : Macfly – back to the 80’s & disco

Concert : Macfly – back to the 80’s & disco, 1 juillet 2022, . Concert : Macfly – back to the 80’s & disco

2022-07-01 19:30:00 – 2022-07-01 23:30:00 15 15 EUR Le groupe MAC FLY propose de faire revivre les plus grands tubes internationaux et français des années 80’s, une décennie devenue culte grâce au légendaire Top 50. Le répertoire laisse aussi une place particulière pour le Disco avec les plus grands hits du moment (Abba, Bee Gees, Kool & the Gang, Chic, etc…) . Cantine à thème à réserver ! Revivez les plus grands tubes internationaux et français des années 80’s. Le répertoire laisse aussi une place particulière pour le Disco. Cantine à thème à réserver. +33 5 58 97 57 93 Le groupe MAC FLY propose de faire revivre les plus grands tubes internationaux et français des années 80’s, une décennie devenue culte grâce au légendaire Top 50. Le répertoire laisse aussi une place particulière pour le Disco avec les plus grands hits du moment (Abba, Bee Gees, Kool & the Gang, Chic, etc…) . Cantine à thème à réserver ! Café Boissec saison culturelle 2022 dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville