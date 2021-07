Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Concert Macadam Jazz : Maxime Plisson Quartet Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Concert Macadam Jazz : Maxime Plisson Quartet 2021-07-20 18:30:00 – 2021-07-20 22:00:00

Mardi 20 juillet Macadam Jazz avec le Maxime Plisson Quartet : Avec un programme «Jazz et Cinéma», ce quartet s'applique à voyager dans ce répertoire fabuleux du jazz, avec pour boussole sa relation passionnelle avec le cinéma qui au fil des décennies, s'est mutuellement inspiré. Concert gratuit en plein air.

