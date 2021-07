Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Concert Macadam Jazz : Clopin Clopant Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Concert Macadam Jazz : Clopin Clopant Périgueux, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Périgueux. Concert Macadam Jazz : Clopin Clopant 2021-07-27 – 2021-07-27

Mardi 27 juillet Macadam Jazz avec Clopin Clopant : Les Clopin-Clopant sont des infatigables du swing. Complices, ils s'attachent à faire vivre au public le balancement et la joie de toute une époque. Ella Fitzgerald, Billie Holliday, Sarah Vaughan ou encore Nina Simone… chacune aura droit à son hommage. Un orchestre à remonter le temps qui vous entraînera dans un swing passionné et convivial. Concert gratuit en plein air.

