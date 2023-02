CONCERT : MACADAM Centre de Loisirs ELAN Nayemont-les-Fosses Nayemont-les-Fosses Catégories d’Évènement: Nayemont-les-Fosses

Vosges

CONCERT : MACADAM Centre de Loisirs ELAN, 3 mars 2023, Nayemont-les-Fosses Nayemont-les-Fosses. CONCERT : MACADAM 1620 Chemins des Goutys Centre de Loisirs ELAN Nayemont-les-Fosses Vosges Centre de Loisirs ELAN 1620 Chemins des Goutys

2023-03-03 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-03 22:00:00 22:00:00

Centre de Loisirs ELAN 1620 Chemins des Goutys

Nayemont-les-Fosses

Vosges Nayemont-les-Fosses 8 EUR Le Centre de Loisirs ELAN vous propose Macadam, un ensemble vocal dont le style est de la chanson a capella. +33 3 29 50 60 95 Centre de Loisirs ELAN 1620 Chemins des Goutys Nayemont-les-Fosses

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Nayemont-les-Fosses, Vosges Autres Lieu Nayemont-les-Fosses Adresse Nayemont-les-Fosses Vosges Centre de Loisirs ELAN 1620 Chemins des Goutys Ville Nayemont-les-Fosses Nayemont-les-Fosses lieuville Centre de Loisirs ELAN 1620 Chemins des Goutys Nayemont-les-Fosses Departement Vosges

Nayemont-les-Fosses Nayemont-les-Fosses Nayemont-les-Fosses Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nayemont-les-fosses nayemont-les-fosses/

CONCERT : MACADAM Centre de Loisirs ELAN 2023-03-03 was last modified: by CONCERT : MACADAM Centre de Loisirs ELAN Nayemont-les-Fosses 3 mars 2023 1620 Chemins des Goutys Centre de Loisirs ELAN Nayemont-les-Fosses Vosges Centre de Loisirs ELAN Nayemont-les-Fosses Nayemont-les-Fosses kb:France4488 Vosges

Nayemont-les-Fosses Nayemont-les-Fosses Vosges