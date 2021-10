Paris Auberge de jeunesse Yves Robert île de France, Paris Concert Mac Seamus Auberge de jeunesse Yves Robert Paris Catégories d’évènement: île de France

Un festival de musique « live » nous plonge dans la diversité de la future scène musicale française pour la Fête des Vendanges de Montmartre. Mac Seamus nous plonge dans un univers urbain, emprunt de doute et de mélancolie. Toujours sur un fil, il développe une écriture introspective en quête du mot juste. Influencé par le cinéma, il possède son imagerie propre : obsession du temps qui passe, invocation de ses démons et questionnement de l’âme humaine. Il mêle la voix à des sonorités modernes et digitales pour nous livrer un rap personnel. Il travaille actuellement sur son 1er EP. Concerts -> Hip-Hop Auberge de jeunesse Yves Robert 20 Esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018 Contact :FÊTE DES VENDANGES DE MONTMARTRE https://www.facebook.com/FeteDesVendangesDeMontmartre/ Concerts -> Hip-Hop Musique

