Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville Concert Lyx Trio Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Concert Lyx Trio Ribeauvillé, 21 août 2021, Ribeauvillé. Concert Lyx Trio 2021-08-21 19:45:00 – 2021-08-21 22:00:00

Ribeauvillé Haut-Rhin Ribeauvillé Ce trio de musiciens locaux vous transportera dans l’univers éclectique du jazz et de l’improvisation le temps d’une magnifique soirée. Retrouvez-les sur la terrasse de notre restaurant la Brasserie, et profitez-en pour goûter à notre délicieuse carte d’été. Ce trio de musiciens locaux vous transportera dans l’univers éclectique du jazz et de l’improvisation le temps d’une magnifique soirée. +33 3 89 73 43 43 Ce trio de musiciens locaux vous transportera dans l’univers éclectique du jazz et de l’improvisation le temps d’une magnifique soirée. Retrouvez-les sur la terrasse de notre restaurant la Brasserie, et profitez-en pour goûter à notre délicieuse carte d’été. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Ville Ribeauvillé lieuville 50.04833#3.59222