Concert lyrique Sur les ailes du chant Bischoffsheim, dimanche 7 avril 2024.

Concert lyrique Sur les ailes du chant Bischoffsheim Bas-Rhin

Lassen Sie sich von den sanften lyrischen Melodien des Vokalensembles Colla Voce überraschen!

L’église Sainte-Aurélie de Bischoffsheim se parera des mélodies enchanteresses de l’Ensemble Vocal Colla voce lors d’un concert lyrique captivant. Dans ce lieu empreint d’histoire et de spiritualité, les voix cristallines de cet ensemble talentueux résonneront sous les voûtes anciennes, créant une atmosphère magique et envoûtante sous la direction de Christine Oehlkern. Estelle Gerthoffert les accompagnera à l’orgue et au piano. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est webmaster.aopb@free.fr

