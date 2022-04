Concert lyrique Saint-Thélo Saint-Thélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Concert lyrique Saint-Thélo, 1 mai 2022, Saint-Thélo. Concert lyrique Eglise 3 Place de l'église Saint-Thélo

2022-05-01 15:30:00 – 2022-05-01 17:00:00 Eglise 3 Place de l’église

Saint-Thélo Côtes d’Armor Saint-Thélo Concert lyrique avec le trio Farenza en soutien à la rénovation de l’église de St Thélo.

Entrée libre, passage du chapeau. assosauvegardedeeglisesaintthelo@gmail.com +33 6 13 99 89 30 Concert lyrique avec le trio Farenza en soutien à la rénovation de l’église de St Thélo.

Entrée libre, passage du chapeau.

