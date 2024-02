Concert lyrique Pop’Opéra parc du château Nexon, dimanche 7 avril 2024.

Concert lyrique Pop’Opéra parc du château Nexon Haute-Vienne

Anna Cardona Esteva est une pianiste sans frontière, couronnée de nombreux prix européens. Hélène Carpentier est soprano, révélation classique de l’ADAMI 2018 pour sa personnalité vocale et scénique. Victor Sicard est baryton, croisé, ici ou là, et entre autres, avec William Christie et ses Arts Florissants. Ces trois artistes de renommée internationale font venir l’Opéra à nous et nous enchantent des plus grands airs du répertoire, de Donizetti à Gounod en passant par Mozart et Puccini, pour un concert évènement unique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 18:00:00

fin : 2024-04-07

parc du château Le Vaisseau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesirque.com

