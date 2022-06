Concert lyrique Massingy-lès-Vitteaux Massingy-lès-Vitteaux Catégories d’évènement: 21350

Massingy-lès-Vitteaux

Concert lyrique Massingy-lès-Vitteaux, 25 juin 2022, Massingy-lès-Vitteaux. Concert lyrique La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux

2022-06-25 – 2022-06-25 La Roche d’Hys Domaine des Arts

Massingy-lès-Vitteaux 21350 Massingy-lès-Vitteaux Sortie de la masterclasse : répertoire classique des airs et des ensembles d’opéra circ.concerts@gmail.com +33 3 80 33 94 42 Sortie de la masterclasse : répertoire classique des airs et des ensembles d’opéra La Roche d’Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux

dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: 21350, Massingy-lès-Vitteaux Autres Lieu Massingy-lès-Vitteaux Adresse La Roche d'Hys Domaine des Arts Ville Massingy-lès-Vitteaux lieuville La Roche d'Hys Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux Departement 21350

Massingy-lès-Vitteaux Massingy-lès-Vitteaux 21350 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/massingy-les-vitteaux/

Concert lyrique Massingy-lès-Vitteaux 2022-06-25 was last modified: by Concert lyrique Massingy-lès-Vitteaux Massingy-lès-Vitteaux 25 juin 2022 21350 Massingy-lès-Vitteaux

Massingy-lès-Vitteaux 21350