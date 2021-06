Concert lyrique – La recette des papilles qui frétillent Panissières, 25 juin 2021-25 juin 2021, Panissières.

Concert lyrique – La recette des papilles qui frétillent 2021-06-25 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-25 Rue des Lauriers Ferme Seigne

Panissières Loire Panissières

EUR 8 8

Par la commission culturelle de Panissières. Avec C.Séon et B. Ohanian, chanteurs lyriques, Fabienne Charles, pianiste. Participation les classes de l’école primaire et du collège. Spectacle réservé en priorité aux enfants de la chorale et leurs familles

+33 4 77 27 40 40

dernière mise à jour : 2021-06-16 par Office de Tourisme Forez Est