Le jeudi 26 janvier 2023

de 19h30 à 21h00

. payant 10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi) Réservation conseillée La compositrice irlandaise Deirdre Gribbin a mis en musique onze poèmes écrits par l’un des derniers enfants juifs à avoir été amenés de l’Allemagne nazie en Angleterre dans un train du Kindertransport. Après les violences antisémites de la Nuit de cristal fut organisée l’opération « Kindertransport » : des milliers d’enfants juifs étaient alors recueillis au Royaume-Uni. En 2018, la compositrice renommée Deirdre Gribbin a mis en musique les poèmes de l’une de ces jeunes réfugiés, Lotte Kramer. Kindersang retrace son voyage en 1939, de l’Allemagne nazie jusqu’à son arrivée en Angleterre, où elle fut recueillie par une Irlandaise excentrique. Sa poésie évoque tour à tour l’enfance et les bonheurs simples en famille, puis la peur et la séparation, enfin l’espoir. La soprano allemande Caroline Melzer et la violoniste israélienne Nurit Stark – qui se sont toutes deux déjà produites avec de grands ensembles internationaux – mêlent leurs talents pour nous conter cette histoire empreinte d’humanité… qui résonne de façon troublante avec l’actualité. Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/kindersang https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/kindersang

