CONCERT LYRIQUE: JEAN-MARC MALZAC Maraussan, 18 août 2021-18 août 2021, Maraussan.

CONCERT LYRIQUE: JEAN-MARC MALZAC 2021-08-18 – 2021-08-18

Maraussan Hérault Maraussan

Né à Béziers, Jean-Marc Malzac découvre très tôt sa passion pour le chant et accomplit avec succès ses études musicales au Conservatoire de Montpellier, où il obtient le 1er Prix de Chant Lyrique. Il est primé au Concours de Béziers sous la Présidence de Christiane Edda Pierre. Cette distinction lui permet de rencontrer José Van Dam qui l’invite à se perfectionner au Conservatoire de Toulouse. C’est en 2003 que ce Lauréat de la faculté de Médecine de Montpellier, après avoir gravi entre autres sommets de ce « bas monde », le Mont Blanc, le Kilimandjaro, l’Aconcagua va décider de se tourner pleinement vers le chant. Il a la chance de poursuivre son évolution artistique auprès des grands artistes et professeurs Michèle Command et Gabriel Bacquier. Enfin sa voix de basse trouve auprès de Kurt Moll la possibilité d’un plein épanouissement. C’est ainsi que son répertoire lyrique comprend aujourd’hui de nombreux rôles tels que Ramon dans Mireille de Gounod, Don Pasquale de Donizetti, Abbe Bridaine dans Les Mousquetaires au Couvent de Varney, mais aussi Gremine, Sarastro, Osmin, Rocco, Fiesco, Don Quichotte. Il se produit régulièrement dans de nombreux oratorios et en récitals.

Il est par ailleurs auteur, compositeur et interprète de l’album « Caf’conc’», en référence à cette époque du Second Empire qui vit la naissance du Music-Hall à la Française. Tous types d’expressions vocales y sont mêlés. En 2014, il fonde le Festival d’Opéra du Grand Sud et s’entoure de grands artistes de la scène lyrique pour le plaisir d’un large public à Meyrueis, petit écrin de verdure en Lozère.

info@domaineperdiguier.fr +33 4 67 90 37 44 http://www.domaineperdiguier.com/

