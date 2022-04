Concert lyrique : Fernando Escalona Maintenon Maintenon Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Maintenon Eure-et-Loir Maintenon2A Place Aristide Briand Eure-et-Loir Récital lyrique avec Olga DUBYNSKA au piano et Fernando ESCALONA en tant que contre-ténor.

Organisé par l’association “Les Amis du Château de Maintenon”. Concert dans l’orangerie du Château de Maintenon – Prévoyez d’arriver 20min avant pour le contrôle des billets.

Dimanche 15 mai à 18h30 à l'orangerie du château de Maintenon : concert lyrique. Avec Fernando Ecalona, Contreténor et Olga Dubynska Pianiste. mairie.maintenon@wanadoo.fr +33 2 37 23 00 09





