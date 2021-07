Lemps Lemps Ardèche, Lemps Concert lyrique : entre mystère et exotisme – Château de Chavagnac Lemps Lemps Catégories d’évènement: Ardèche

Lemps

Concert lyrique : entre mystère et exotisme – Château de Chavagnac Lemps, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Lemps. Concert lyrique : entre mystère et exotisme – Château de Chavagnac 2021-07-07 – 2021-07-07

Lemps Ardêche Lemps EUR 20 20 Dans un cadre enchanteur, profitez d’une soirée rythmée au son de la musique classique.

Débutez la soirée avec une dégustation de vins de la famille De Boel France puis le concert joué par Estelle Rabaud et Zoé Hoybel. contact@chateauchavagnac.com +33 6 71 99 18 29 http://www.chateauchavagnac.com/ dernière mise à jour : 2021-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Lemps Étiquettes évènement : Autres Lieu Lemps Adresse Ville Lemps lieuville 45.08444#4.77555