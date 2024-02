Concert lyrique Divas Rodez, vendredi 22 mars 2024.

Concert lyrique spectacle Divas avec Fabrice di Falco, à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, le 22 mars à 20h30.

Un spectacle généreux, enthousiasmant, plein de fraîcheur et d’énergie.

Dans Divas, Fabrice di Falco vous invite à découvrir les plus beaux airs du répertoire lyrique, en rendant hommage aux grandes divas noires telles que Jessye Norman, Christiane Eda-Pierre ou encore Barbara Hendricks, accompagné de Richard Martet et Kazuko Iwashima.

Ils vont parcourir ensemble un voyage de Schubert à Purcell, et de Bizet à Saint-Saëns. Au programme extraits d’opéras (Carmen, Samson et Dalila…) et mélodies (Canciones negras de Montsalvatge…).

Le contre-ténor français Fabrice di Falco parcourt les scènes, du Teatro Colon de Buenos Aires pour Le Songe d’une nuit d’été de Benjamin Britten à l’Opéra de Nice dans le rôle-titre Akhnaten de Philip Glass. Il collabore sur des projets hors normes avec le chanteur Raphaël, le pianiste Ray Lema, le saxophoniste Manu Dibango ou encore le saxophoniste Guillaume Perret. EUR.

