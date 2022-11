Concert lyrique de Noël Mortagne-au-Perche, 11 décembre 2022, Mortagne-au-Perche.

Concert lyrique de Noël

2022-12-11 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-11

Chapelle du cloître Saint-François 9 rue de Longny

Pour ce dernier évènement de l’année organisé par l’association Mortagne Patrimoine en faveur de la restauration de la chapelle St-François, deux

artistes offriront un concert de musique classique (Bach, Massenet, Verdi, Mascagni, Mendelssohn, Mozart, Reger, Rossini, Stradella), dans la chapelle du Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine à Mortagne, avec une attention particulière pour les résidents des EHPAD de l’hôpital qui, accompagnés de leur famille, auront la possibilité d’assister à ce spectacle de façon confortable (grâce au réseau de l’hôpital la chapelle sera chauffée).

Susanne BURSTEIN – Soprano

Passionnée par le chant depuis le tout jeune âge, elle pratique le chant choral, tradition de son pays d’origine, La Suède, où elle a commencé ses études musicales. La vie va la faire migrer d’abord au Canada, ensuite dans le Midi de la France. Elle vit aujourd’hui dans le Perche. Elle donne régulièrement des récitals en soliste, a chanté en soliste avec -entre

autres l’ensemble « Fugalibre » ou l’orchestre de chambre du Festival de Falaise…

Lucile STEUNOU – Pianiste, Chef de Chant

Après des études avec Catherine Collard en piano et Jean Koerner en

accompagnement au CNSM de Paris, elle obtient le Certificat d’Aptitude

d’Accompagnement et intègre le Conservatoire parisien du 11 ème arrondissement comme professeur d’accompagnement, accompagnatrice des classes instrumentales et chef de chant de l’atelier d’art lyrique. Elle participe ainsi à la production de nombreux opéras : Les Dialogues des Carmélites, La Flûte Enchantée, L’enfant et les sortilèges, L’Etoile, La Finta giardiniera, Ciboulette, Cosi fan tutte…

Participation libre, au profit de l’association Mortagne Patrimoine pour la restauration de chapelle Saint-François.

