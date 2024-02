Concert lyrique Église Saint-Eutrope Allemans-du-Dropt, dimanche 10 mars 2024.

Concert lyrique Église Saint-Eutrope Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Venez nombreux assister au concert lyrique organisé par l’association Allemans Animations et Culture. Entre Amis, retrouvez Héloïse Zahedi (soprano), Nathalie Vendé (mezzo-soprano), Jean-François Dickstein (ténor) et Françoise Billoir (piano). Ils vous interprèteront des musiques allant de la mélodie à l’opérette. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 16:00:00

fin : 2024-03-10

Église Saint-Eutrope Rue de l’Église

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

