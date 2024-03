CONCERT LYNNE HANSON (USA) Le Cotylédon Phalsbourg, vendredi 5 avril 2024.

Vendredi

Lynne Hanson est une auteure-compositrice-interprète dans le style Americana établie à Ottawa, reconnue pour ses prestations scéniques très énergiques, axées sur la guitare roots et d’une authenticité aussi divertissante que désarmante. Lynne Hanson surnommé Canada’s Queen of Americana retourne en Europe ce printemps pour présenter son dixième album, Just a poet. Prix libre au chapeau.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Le Cotylédon 1 rue Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est contact@lecotyledon.fr

L’événement CONCERT LYNNE HANSON (USA) Phalsbourg a été mis à jour le 2024-03-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG