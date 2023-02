Concert Lutz EternA Rue Jasmin, 31 mars 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Concert « Lutz EternA »

Vendredi 31 mars 2023 – 20h30

Musiques du monde, musiques traditionnelles et compositions originales

Église de Port-Sainte-Foy (rue Jacques Jasmin)

== Organisé par l’Office Municipal d’Animation Culturelle (OMAC) ==

Billetterie (HelloAsso), lien court : https://minifi.ca/omac-lutz-eterna-2023

Une voix, une flûte, un piano, des sons d’instruments anciens, Lutz EternA puise son inspiration dans des répertoires aussi divers que les musiques du Monde, les musiques traditionnelles et le Gospel afin de mettre en notes la richesse et la diversité du monde… De nombreuses compositions chantées en français et dans d’autres langues font aussi partie intégrante de leur répertoire.

À travers ce voyage musical, Lutz EternA souhaite rendre son public de tous âges plus proche des cultures de tous les continents, et par là tendre vers une communion universelle…

