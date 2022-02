Concert Luteurki Rions Rions Catégories d’évènement: Gironde

Rions

Concert Luteurki Rions, 19 février 2022, Rions. Concert Luteurki Rions

2022-02-19 – 2022-02-19

Rions Gironde Nouveau projet du compositeur Gregg Weiss, New-yorkais installé dans le Gers , luteurki est un joyeux mélange de musiques diverses issues du New-York des années 70 à 90 Une musique entrainante , dansante, grâce a des mélodies qui éveillent nos sens et d’où émane une superbe énergie. Nouveau projet du compositeur Gregg Weiss, New-yorkais installé dans le Gers , luteurki est un joyeux mélange de musiques diverses issues du New-York des années 70 à 90 Une musique entrainante , dansante, grâce a des mélodies qui éveillent nos sens et d’où émane une superbe énergie. +33 6 21 48 28 10 Nouveau projet du compositeur Gregg Weiss, New-yorkais installé dans le Gers , luteurki est un joyeux mélange de musiques diverses issues du New-York des années 70 à 90 Une musique entrainante , dansante, grâce a des mélodies qui éveillent nos sens et d’où émane une superbe énergie. Greg Weiss

Rions

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Rions Autres Lieu Rions Adresse Ville Rions lieuville Rions Departement Gironde

Rions Rions Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rions/

Concert Luteurki Rions 2022-02-19 was last modified: by Concert Luteurki Rions Rions 19 février 2022 Gironde Rions

Rions Gironde