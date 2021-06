Concert Lurais’tivales Lurais, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Lurais.

Concert Lurais’tivales 2021-07-17 20:00:00 – 2021-07-17

Lurais Indre Lurais

3 groupes se produiront sur scène: Keaton Keaton, un duo qui explore les tubes musicaux sans frontières. Accompagnées d’une guitare, mandoline, contrebasse ou banjo, les harmonies vocales vous feront voyager et redécouvrir des tubes qui enivrent, des medleys qui font danser et des slows pour se réchauffer…

WYMAN LOW & THE RAVERS chante le reggae avec un style inégalable, à mi-chemin entre Toots et Peter Tosh. Il chante en anglais et occasionnellement en portugais (brésilien). Avec plus de 200 concerts en France, il est devenu une figure importante de la scène reggae hexagonale.

SUMAC DUB, multi-instrumentiste, maîtrise le violon mais également la guitare, la batterie, le piano et quelques instruments traditionnels qu’il a trouvés sur les routes du monde.

15ème édition d’une soirée de concert en extérieur, avec pour maître-mots: l’éclectisme, la convivialité et du bon son !

luraistivales@gmail.com +33 2 54 37 51 17 http://www.luraistivales.com/

