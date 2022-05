Concert Lurais’tivales Lurais, 16 juillet 2022, Lurais.

Concert Lurais’tivales Lurais

2022-07-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-16

Lurais 36220 Lurais

Programmation :

AWEK (Blues), SOLAR PROJECT (Afro Disco Pop) + autres surprises….

Possibilité de repli en intérieur si mauvaises conditions météo

La soirée se déroule en plein cœur du village, dans un cadre intimiste et idéal. Soirée gratuite et ouverte à tout public.

Buvette et restauration sur place. Cuisine maison à base de produits locaux et majoritairement bio.

Bière locale bio

16ème édition du LURAIS’tival, soirée de concerts en extérieur, avec pour maître-mots : l’éclectisme, la convivialité, et du bon son !

luraistivales@gmail.com +33 2 54 37 51 17 http://www.luraistivales.com/

lurais’tivale

Lurais

