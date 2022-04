Concert Luour Redon, 1 mai 2022, Redon.

Concert Luour ISSAT 6 Rue de la Maillardais Redon

2022-05-01 12:00:00 – 2022-05-01 19:00:00 ISSAT 6 Rue de la Maillardais

Redon Ille-et-Vilaine Redon

Pour venir une aide aux personnes exilées accueillies par Soutien Migrants Redon, des musiciens ont créé le CD LUOUR : 17 groupes y ont participé et le CD est sorti en décembre 2020. L’épidémie nous a empêché de fêter cet événement. Et voilà c’est aujourd’hui possible : la plupart des musiciens seront là pour nous offrir ce moment festif. Vous pourrez aussi vous restaurer sur place. Place à la fête si attendue !

soutienmigrants.redon@gmail.com

