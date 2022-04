Concert : « Lumière(s) » – musique chorale (JS Bach, Brahms, Mendelssohn, Whitacre) par l’ensemble vocal Mélismes, 16 juillet 2022, .

Concert : « Lumière(s) » – musique chorale (JS Bach, Brahms, Mendelssohn, Whitacre) par l’ensemble vocal Mélismes

2022-07-16 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-16 22:30:00 22:30:00

Lumière(s) par l’ensemble vocal « Mélisme(s) » placé sous la direction de Gildas Pungier.

Dans ce programme de musique sacrée, la lumière est présente en permanence.

Du grégorien jusqu’aux couleurs actuelles de Knut Nystedt et Eric Whitacre, en passant par l’incontournable Jean-Sébastien Bach, de Mendelssohn et Schubert à Brahms et Rheinberger, du « lux aeterna » d’Elgar à l’indispensable Agnus Dei de Barber, Gildas Pungier et le chœur de chambre Mélisme(s), tels des « maîtres verriers de la musique », se transforment en véritables « passeurs de lumière(s) ».

