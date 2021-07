Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Concert – Lulu’s Crush Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Concert – Lulu’s Crush Quimperlé, 15 août 2021-15 août 2021, Quimperlé. Concert – Lulu’s Crush 2021-08-15 – 2021-08-15 Le Wagon-Lit 9 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé Finistère Lulu’s Crush s’invite au Wagon-lit le 15 Août pour réveiller vos p’tites oreilles et vos zigomatiques +33 9 80 34 27 17 Lulu’s Crush s’invite au Wagon-lit le 15 Août pour réveiller vos p’tites oreilles et vos zigomatiques dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Étiquettes évènement : Autres Lieu Quimperlé Adresse Le Wagon-Lit 9 Rue Brémond d'Ars Ville Quimperlé lieuville 47.87318#-3.5454