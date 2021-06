Concert – Lulu’s Crush Le Trévoux, 13 août 2021-13 août 2021, Le Trévoux.

Concert – Lulu’s Crush 2021-08-13 18:00:00 – 2021-08-13 20:00:00 Rue de Pont-Aven Place du marché

Le Trévoux Finistère Le Trévoux

Le marché hebdomadaire du Trévoux se déroule de 16h à 20h chaque vendredi. Des animations son prévues pour le rendre encore plus convivial.

Lulu’s crush sillonne les scènes bretonnes depuis 2018 en partageant leur rock alternatif aux saveurs 90’s et leur énergie solaire !

Les voix aériennes des deux complices est musclé par un jeu de guitare franc & percussif, leurs harmonies vocales vous toucheront au cœur !

Thomas et Julien les rejoignent en 2020 à la basse et la batterie, l’aventure se poursuit à 4 avec de nouvelles sonorités trip-hop et rock progressif …

