Concert Luciole + Löwy Saint-Jean-de-la-Ruelle, vendredi 17 mai 2024.

Concert Luciole + Löwy Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Avec Un cri, son nouvel album, Luciole revient à la chanson comme on revient au corps ; un corps affirmé, des poings serrés, le dos tour à tour droit ou courbé, qui fait face accueille et enlace.

Un cri pour dire d’un souffle, d’un jaillissement, Un cri pour conter sans biaiser sa parole, Un cri expulsé sans ciller. Un cri d’urgence, de joie, d’effroi, Un cri de douleur, de guerre, d’alerte. Un cri venu du ventre.

En première partie Löwy Face de Lune

Avec sa voix chaude et aérienne, Löwy s’accompagne d’instruments traditionnels électro- acoustiques, bruts aux sons modifiés, cordes et voix sample´es par la pédale de loop pour un nuage d’harmonies enveloppantes, de harpe électrique, de petites guitares, charango, et ukulélé´, de synthé´ au son d’une boite a` rythmes.

Durée 2h15

Réservation https://billetterie-saintjeandelaruelle.mapado.com/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

27 Rue Bernard Million

Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire billetterie-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

L’événement Concert Luciole + Löwy Saint-Jean-de-la-Ruelle a été mis à jour le 2024-03-15 par ADRT45