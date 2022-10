Concert : Luc Arbogast Sélestat, 26 novembre 2022, Sélestat.

Concert : Luc Arbogast

Place Saint-Georges Sélestat Bas-Rhin

2022-11-26 20:30:00 – 2022-11-26

Sélestat

Bas-Rhin

EUR L’odyssée continue. Luc Arbogast, toujours en quête de partage d’émotions, nous entraîne avec cette nouvelle tournée dans un périple aux mille itinéraires, entre ciel et terre, entre rêve et réalité, au delà des limites des mondes connus. Avec pour mot d’ordre la sincérité, le chanteur brise les chaînes des perceptions et embarque son public toujours plus nombreux dans une épopée mystique où se

rencontrent légendes et mythes de France et d’ailleurs, au travers de textes nourris de poésie. Des textes tirés de son livre « Du poète à la

Nymphe » aux hymnes nés sous sa plume, le voyageur des temps vous invite à découvrir les univers anciens, à la source même de l’inspiration.

+33 3 88 68 27 17

