Concert Luadas Encantadas place de la fontaine Béost, vendredi 8 mars 2024.

Concert Luadas Encantadas place de la fontaine Béost Pyrénées-Atlantiques

Luadas, groupe musical féminin, fusionne habituellement chants polyphoniques occitans et contemporains. Leur nom, inspiré de la lune, annonce des performances envoûtantes où des voix harmonieuses créent une symphonie captivante. Cette fusion audacieuse de tradition et de modernité, empreinte d’enthousiasme et de joie, invite le public à écouter attentivement et à se laisser emporter par des rythmes entraînants. Luadas transcende les frontières culturelles, offrant une expérience musicale immersive, célébrant la richesse de la culture occitane avec émotion et énergie contagieuse.

Luadas, groupe musical féminin, fusionne habituellement chants polyphoniques occitans et contemporains. Leur nom, inspiré de la lune, annonce des performances envoûtantes où des voix harmonieuses créent une symphonie captivante. Cette fusion audacieuse de tradition et de modernité, empreinte d’enthousiasme et de joie, invite le public à écouter attentivement et à se laisser emporter par des rythmes entraînants. Luadas transcende les frontières culturelles, offrant une expérience musicale immersive, célébrant la richesse de la culture occitane avec émotion et énergie contagieuse. EUR.

place de la fontaine Auberge Chez Trey

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08



L’événement Concert Luadas Encantadas Béost a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées