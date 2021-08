Loireauxence Loireauxence Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE CONCERT « LUA » – GABRIEL SAGLIO Loireauxence Loireauxence Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

CONCERT « LUA » – GABRIEL SAGLIO Loireauxence, 4 septembre 2021, Loireauxence. CONCERT « LUA » – GABRIEL SAGLIO 2021-09-04 20:30:00 – 2021-09-04 Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier

Loireauxence Loire-Atlantique Loireauxence En première partie dès 18h : Waldden (résidence artistique).

L’interprétation puissante de ce chanteur à la voix caractéristique vient donc rencontrer les influences du Cap Vert, de l’Angola ou encore de la Guinée Bissau, donnant à son groupe un son unique au croisement de la chanson française et de la World musique. Une fois de plus entouré de ses brillants musiciens, Gabriel Saglio s’intéresse cette fois aux musiques de l’Afrique lusophone. Concert gratuit. « Waldden » en 1re partie dès 18h. culture@loireauxence.fr +33 2 40 09 72 33 En première partie dès 18h : Waldden (résidence artistique).

