Concert : Lùa Duo, chants traditionnels du monde

2022-08-25 – 2022-08-25 Cette rencontre est une invitation au voyage. Lùa signifie lune en galicien, ses contrastes et ses reflets symbolisent la rencontre de deux chanteuses aux parcours riches et atypiques.

