Concert : Love stories Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert : Love stories Philharmonie de Paris, 14 juin 2022, Paris. Le mardi 14 juin 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Cat.1 : 77 EUR Cat.4 : 32 EUR Cat.3 : 52 EUR Cat.2 : 67 EUR Cat.5 : 20 EUR Cat.6 : 10 EUR

Toujours bien entourée, Martha Argerich retrouve Sergei Babayan, ami de longue date, lors d’un concert à la Philharmonie le 14 juin. Toujours bien entourée, Martha Argerich retrouve Sergei Babayan, ami de longue date dont la transcription de douze extraits de Roméo et Juliette de Prokofiev enregistrée pour Deutsche Grammophon lui est dédiée. Lorsqu’il s’enflamme pour la tragédie de Shakespeare en 1934, Prokofiev ne se doute pas des péripéties qui attendent son ballet. Commandée par le Théâtre Kirov, l’œuvre échoit finalement au Bolchoï, qui met sa résidence de campagne à disposition du compositeur afin qu’il y écrive sa partition. C’est chose faite à l’été 1935. Prévue pour la saison suivante, la production ne cessera pourtant d’être ajournée. À tel point que la création se tient à… Brno, chef-lieu de Moravie, en 1936. Deux claviers ne sont pas de trop pour rendre la complexité de certaines pages, ce soir associées au Pavillon au pivoine, autre histoire de « mort d’amour » venue de la fin du XVIe siècle chinois. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22813 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430772041

© Adriano Heitman Martha Argerich and friends / Love stories

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert : Love stories Philharmonie de Paris 2022-06-14 was last modified: by Concert : Love stories Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 14 juin 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris