CONCERT LOVE POEM LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 4 mai 2024.

CONCERT LOVE POEM LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert de musiques électrisantes de l’Inde…

Il est des terres et des sonorités qui nous chuchotent des choses si merveilleuses qu’on leur consacre une vie entière. Alexandre Jurain (vièle esraj), Denis Teste (luth sitar) et Ciro Montanari (percussion tabla) s’immergent dans l’effervescence musicale de l’Inde depuis plusieurs décennies. Formés auprès de grands maîtres, ils sont d’authentiques passeurs de musique classique dite hindoustani.

Chacun des ragas auxquels ils donnent vie offre une saveur à goûter. Finesse de jeu, imagination et vertige. Improvisation et

passion, jusqu’à l’apothéose. La voix délicieuse de Sukanta Bose finit de ravir les cœurs et d’apaiser les corps.

Une fois dégusté ce programme, attendez-vous à développer un trouble addictif salutaire !

Ambiance dépaysante garantie !

Petite restauration sur place ardoises gourmandes locales et boissons. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 21:00:00

fin : 2024-05-04

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

L’événement CONCERT LOVE POEM Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2024-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE