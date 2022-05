Concert Lous de L’Ouzoum, 29 juillet 2022, .

Concert Lous de L’Ouzoum

2022-07-29 – 2022-07-29

Le groupe Lous de l’Ouzoum créé en 1979, rassemble une quinzaine de chanteurs originaires d’Arthez-d’Asson et de villages alentour, unis par les mêmes passions : le chant, la musique et l’amitié. Littéralement, le nom “Ceux de l’Ouzom” est emprunté à la rivière qui coule dans la vallée du même nom. Le style musical est un mélange de créations du groupe et de vieux airs béarnais traditionnels, le plus souvent réadaptés, mais également des musiques provenant d’autres régions ou même d’autres pays, avec des textes réécrits en gascon. Ce mélange donne un ensemble de ballades folks mélodiques, des polyphonies à capella, ou des morceaux plus rapides, rythmés par l’accompagnement des guitares, le point commun étant l’harmonisation du chant à deux trois, ou quatre voix.

