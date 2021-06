Concarneau Concarneau 29900, Concarneau Concert L’Ourse Bleue Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: 29900

Concarneau

Concert L’Ourse Bleue Concarneau, 12 juin 2021-12 juin 2021, Concarneau. Concert L’Ourse Bleue 2021-06-12 – 2021-06-12

Concarneau 29900 Concarneau Concert en trio

Les 3L réunis : Lambilliotte Chantal, Le Berre Hélène, Lemaire Pascal +33 2 98 97 01 44 Concert en trio

Les 3L réunis : Lambilliotte Chantal, Le Berre Hélène, Lemaire Pascal

Détails Catégories d’évènement: 29900, Concarneau Étiquettes évènement : Autres Lieu Concarneau Adresse Ville Concarneau lieuville 47.87254#-3.91769