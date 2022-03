Concert Louisett proposé par Jazz à Véda Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Concert Louisett proposé par Jazz à Véda Ferme d’en Haut, 8 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Concert Louisett proposé par Jazz à Véda

Ferme d’en Haut, le dimanche 8 mai à 17:00

**Louisett** Néo Soul, funk hip hop décomplexé ; Louisett est un groupe Rennais.… 4 ans après la sortie de leur 1er EP, l’inséparable duo de chanteuses fondatrices du groupe Louisett redessine aujourd’hui les contours de la nouvelle direction du projet. Plus intimiste, nuancé, propulsant véritablement la complémentarité et la finesse des deux voix au premier plan. D’influences américaines variées, en passant par la soul et le hip hop, Louisett affirme aujourd’hui un style tout à fait personnel et assurément francophone ! Réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véda.

Sur réservation, tarif 8€ ou 5€

Dimanche 8 mai 2022, 17h à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T17:00:00 2022-05-08T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Concert Louisett proposé par Jazz à Véda Ferme d’en Haut 2022-05-08 was last modified: by Concert Louisett proposé par Jazz à Véda Ferme d’en Haut Ferme d'en Haut 8 mai 2022 Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord