Concert Louise WEBER et Manon GASSENG L’Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan OT Landes d'Armagnac Villeneuve-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Villeneuve-de-Marsan

Concert Louise WEBER et Manon GASSENG L’Alambic des Arts, 25 février 2023, Villeneuve-de-Marsan OT Landes d'Armagnac Villeneuve-de-Marsan. Concert Louise WEBER et Manon GASSENG 91, rue Lutter Sondersdorf L’Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan Landes L’Alambic des Arts 91, rue Lutter Sondersdorf

2023-02-25 – 2023-02-25

L’Alambic des Arts 91, rue Lutter Sondersdorf

Villeneuve-de-Marsan

Landes Villeneuve-de-Marsan 12 EUR Une soirée de février ensoleillée. En tout cas, c’est ce que les chansons ukulélantes de Louise Weber vont nous faire ressentir le 25/02 à Villeneuve de Marsan.

La soirée s’ouvrira avec les douces mélodies de Manon Gasseng. Une soirée de février ensoleillée. En tout cas, c’est ce que les chansons ukulélantes de Louise Weber vont nous faire ressentir le 25/02 à Villeneuve de Marsan.

La soirée s’ouvrira avec les douces mélodies de Manon Gasseng. +33 5 58 85 92 92 Café Music ©café Music

L’Alambic des Arts 91, rue Lutter Sondersdorf Villeneuve-de-Marsan

dernière mise à jour : 2023-01-31 par OT Landes d’Armagnac

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Villeneuve-de-Marsan Autres Lieu Villeneuve-de-Marsan Adresse Villeneuve-de-Marsan Landes OT Landes d'Armagnac L'Alambic des Arts 91, rue Lutter Sondersdorf Ville Villeneuve-de-Marsan OT Landes d'Armagnac Villeneuve-de-Marsan lieuville L'Alambic des Arts 91, rue Lutter Sondersdorf Villeneuve-de-Marsan Departement Landes

Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan OT Landes d'Armagnac Villeneuve-de-Marsan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-de-marsan ot landes d'armagnac villeneuve-de-marsan/

Concert Louise WEBER et Manon GASSENG L’Alambic des Arts 2023-02-25 was last modified: by Concert Louise WEBER et Manon GASSENG L’Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan 25 février 2023 91 L'Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan Landes OT Landes d'Armagnac rue Lutter Sondersdorf L'Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan Landes Villeneuve-de-Marsan, Landes

Villeneuve-de-Marsan OT Landes d'Armagnac Villeneuve-de-Marsan Landes