Concert Louise O’sman L’Heure d’été Médiathèque Les Carmes Pertuis, vendredi 9 février 2024.

Laissez-vous envoûter par Louise O’sman et son trio, où la voix de l’artiste s’entoure délicieusement de son accordéon et de deux virtuoses, Alexis Campet (aux commandes de la batterie, des claviers et de la basse) et Jérémie Schacre (guitariste et improvisateur). Le groupe créé une toile hypnotique qui s’installe en douceur, capturant la tranquillité des heures éphémères de l’été. Au gré des notes de musique, ce trio poétique vous convie à une introspection profonde. Une invitation à explorez la richesse des mots. .

Médiathèque Les Carmes 35 Avenue Maréchal Leclerc

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09 20:20:00



