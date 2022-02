CONCERT LOUIS WINSBERG TRIO Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault 4.5 4.5 EUR Troisième escale agathoise pour Louis Winsberg, infatigable voyageur.

Musicien inclassable, sa soif de rencontres et de partages lui ont fait tremper ses notes dans toutes les plus nobles fragrances, depuis le jazz fusion de « Sixun », au be-bop, au flamenco, caressant l’essence de l’âme Gypsie avec le splendide « Jaléo », aux riches influences arabo-andalouses. Depuis toujours, la musique de Louis Winsberg baigne dans les saveurs épicées du sud.

Enfant de Marseille, la Méditerranée en guise de creuset, les vents de l’improvisation poussent sa guitare tantôt vers les déserts d’outre mers, tantôt vers les bulérias gitanes ou l’électricité complice des phrasés Henrixéens. La rencontre qu’il nous propose, confrontera la guitare à son lointain ancêtre africain, le oud, magnifié par Amin Al Aiedy, dans la complicité des grooves sophistiqués de Patrice Héral. N’hésitez pas une seconde à embarquer avec ce trio magnifique, formule emblématique autorisant toutes les audaces aux aventuriers improvisateurs. # SAISONCULTURELLE

# SAISONCULTURELLE

#TEMPS FORTS Médiathèque agathoise Agde. Concert Louis Winsberg Trio. Amateurs de voyages, de musiques du monde aux influences arabo-andalouses ,aux sons de la guitare , du oud et de groove sophistiqués, vous serez séduits par ces musiciens aventuriers. Tout public.

Sur réservation. +33 4 67 94 65 80

