CONCERT LOUIS VILLE ET JULIEN BOUCHARD Madecourt Madecourt Catégories d’évènement: Madecourt

Vosges

CONCERT LOUIS VILLE ET JULIEN BOUCHARD Madecourt, 11 juin 2022, Madecourt. CONCERT LOUIS VILLE ET JULIEN BOUCHARD L’Atelier de l’Homme Debout 326 grande rue Madecourt

2022-06-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-11 L’Atelier de l’Homme Debout 326 grande rue

Madecourt Vosges Madecourt Concert Louis Ville + Julien Bouchard.

à l’Atelier de l’Homme Debout.

Pour les soirées ouverture des portes 1h avant.

Tarifs: 10€ à partir de 15 ans, 1€ pour les enfants

Réservation recommandée: lamachinchoserie@gmail.com lamachinchoserie@gmail.com +33 6 28 29 81 32 http://www.lamachinchoserie@gmail.com/ La Machinchoserie

L’Atelier de l’Homme Debout 326 grande rue Madecourt

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Madecourt, Vosges Autres Lieu Madecourt Adresse L'Atelier de l'Homme Debout 326 grande rue Ville Madecourt lieuville L'Atelier de l'Homme Debout 326 grande rue Madecourt Departement Vosges

Madecourt Madecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/madecourt/

CONCERT LOUIS VILLE ET JULIEN BOUCHARD Madecourt 2022-06-11 was last modified: by CONCERT LOUIS VILLE ET JULIEN BOUCHARD Madecourt Madecourt 11 juin 2022 Madecourt Vosges

Madecourt Vosges